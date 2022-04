Acidente na Doca: motociclista fica ferido após colidir com ônibus nesta sexta (15/04)

Mais um acidente grave, envolvendo um motociclista, foi registrado nesta manhã desta Sexta-Feira Santa (15), na Grande Belém. Na capital, uma motocicleta colidiu com a lateral de um ônibus da linha Marex-Centro, na avenida Visconde de Souza Franco (Doca), bem na esquina com a avenida Senador Lemos, no bairro do Reduto.

A moto ficou debaixo do coletivo, mas apesar do susto, o motociclista Edioleno Silva da Paz sofreu apenas ferimentos na região da perna. Foi socorrido e não corre risco de morte. Ele foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

A colisão aconteceu por volta das 11h. O motorista do ônibus, Rodrigo Paixão, disse que vinha pela Senador Lemos e estava fazendo a curva na Doca, quando o motociclista teria tentado ultrapassar pela direita. Os dois veículos colidiram lateralmente e a moto foi parar sob as rodas do ônibus. Por sorte, Edioleno não chegou a bater a cabeça e sofreu apenas ferimentos na perna.

"Eu sinalizei que ia dobrar e, na hora que eu dobrei, o cidadão veio tentando fazer a ultrapassagem pela direita na hora da curva, aí quando ele bateu no ônibus e caiu, eu parei na mesma hora, desci, liguei pra ambulância e prestei o socorro. Mas graças a Deus o rapaz só machucou a perna e não foi nada grave. Estou disponível para qualquer tipo de esclarecimento", disse o motorista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móve de Urgência (Samu 192) foi até o local, prestou os primeiros socorros à vítima e, em seguida, encaminhou Edioleno para o hospital. A avenida Visconde de Souza Franco foi parcialmente bloqueada no trecho onde ocorreu o acidente, com o ônibus atravessado na pista, e os carros que passam pelo local precisam desviar pelo outro lado.