Golpe simula intimação da Interpol para roubar dados de vítimas e causar prejuízos financeiros

Circula nas redes sociais um suposto documento atribuído à Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). É uma espécie de intimação para a pessoa que, supostamente, estaria sendo investigada por crimes como pedofilia e tráfico sexual. Esse tipo de publicação tem o objetivo de enganar as pessoas, causando a elas prejuízo financeiro. A Polícia Federal, representante da Interpol no Brasil, alerta para não confiar em informações de fontes não oficiais.

Geralmente, nesses casos, o golpe ocorre por meio de um arquivo enviado em anexo no e-mail. Ao abrir o anexo, um arquivo malicioso é instalado no computador e auxilia os bandidos a roubarem qualquer tipo de dado que tenha no computador da vítima.

No Brasil, a Polícia Federal é representante da Interpol. A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Federal, em Brasília. Em nota, a PF informou o seguinte: “As nossas ações e operações são divulgadas oficialmente no nosso site: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias”

E acrescentou: “Qualquer informação que circule nas redes sociais que não tenha partido dos nossos canais oficiais de comunicação é de total responsabilidade de quem a divulgou”. A reportagem perguntou se esse tipo de golpe está sendo investigado pela Polícia Federal. “Também não nos manifestamos sobre eventuais investigações em andamento”, afirmou.