Polícia identifica suspeitos de atentado contra prefeito de Vigia; um deles morre em troca de tiros

Três suspeitos de praticarem uma tentativa de atentado contra o prefeito de Vigia, Job Xavier Palheta Júnior, conhecido como Job Jr. (MDB), já foram identificados pela Polícia Civil do Pará (PCPA). Dois deles foram localizados: um foi preso e o outro morreu após entrar em confronto armado com a Polícia Militar (PM). Outros dois seguem sendo procurados.

De acordo com informações de uma fonte policial, os suspeitos de efetuarem seis disparos contra o prefeito de Vigia no início da tarde desta terça (17) ocupavam duas motocicletas (dois homens em cada). Três dos quatro foram identificados como Antônio Marques da Costa Chaves Filho, conhecido pelo apelido 'Nico', Luan Monteiro Santiago e Pedro Henrique Ribeiro.

Depois da tentativa de homicídio contra o político, o quarteto fugiu do local do crime. As polícias civil e militar iniciaram diligências e chegaram a localizar 'Nico' e Pedro Henrique. 'Nico' foi capturado e preso. Já Pedro Henrique tentou fugir, foi perseguido e trocou tiros com os militares, chegando a ser atingido por disparos. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil informa, em nota, que "equipes da delegacia de Vigia trabalham para identificar e localizar mais dois suspeitos envolvidos no crime. Foram apreendidos uma arma de fogo, uma motocicleta, um celular, munições, um rádio e substância semelhante à oxi. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".