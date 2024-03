Golpe dos eletrodomésticos: enfermeira denuncia falsa vendas de móveis após ter perfil hackeado

A enfermeira e bióloga Glauce Kelen de Oliveira Batista, de 48 anos, denunciou à redação integrada de O Liberal, nesta quarta-feira (13), que a conta dela no Facebook, hackeada na última sexta (8), está sendo utilizada para golpe. A profissional de saúde conta que criminosos estão se passando por ela e divulgando a venda de eletrodomésticos para os seguidores. Só que, segundo ela, tudo não passa de uma farsa.

“No sábado (9), uma pessoa, que não me conhece, entrou em contato comigo dizendo que perdeu R$ 800, pensando que tinha comprado um fogão e um micro-ondas. Ela disse que me mandou um PIX e que não tinham chegado os eletrodomésticos. Respondi que não era eu quem estava no comando dessa conta e que não tinha como devolver o dinheiro, porque não fui eu que fiz o golpe”, contou.

Entre os produtos anunciados estão: ar-condicionado, guarda-roupa, fogão e até máquina de lavar. Os preços, que costumam custar até R$ 900, chamam a atenção das pessoas, que logo mandam mensagem para a conta de Glauce. Mas, em alguns casos, a própria pessoa que está no controle da conta da enfermeira entra em contato com os seguidores.

“Meu medo é alguém que não me conheça, mas esteja no meu Face, cair no golpe, me cobrar e me ameaçar, como aconteceu com uma amiga de uma colega de trabalho. A minha chefia, os meus parentes, amigos de trabalho e de convivência estão sendo assediadas por essa pessoa (hacker)”, afirmou.

Uma das publicações feita pelo hacker diz que uma amiga de Glauce “está de mudança para fora do Brasil” e que, por isso, está ajudando-a a vender alguns móveis. “(...) Tudo em perfeito estado e de ótima qualidade. Quem tiver interesse me manda mensagem”, diz a publicação feita pelo perfil de Kelen hackeado.

A conta dela no Instagram também chegou a ser hackeada na sexta (8), mas ela conseguiu recuperar na mesma data. No último sábado (9), Glauce registrou um Boletim de Ocorrência na Seccional da Cidade Nova após ter conhecimento de que uma pessoa tinha sido vítima do golpe. Nesta quarta-feira (13), ela fez outro BO, mas dessa vez na Diretoria Estadual de Combate à Crimes Cibernéticos, na Pedreira. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.