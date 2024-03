Golpe da cortina: estelionatário é preso em Belém; vítima teve prejuízo de mais de R$ 5 mil

Um homem acusado de aplicar vários golpes de estelionato em Belém foi preso, nesta segunda-feira (11), pela Polícia Civil, por meio da Seccional Urbana do Guamá. A prisão de Gabriel Bastos da Silva foi resultado de uma investigação iniciada em dezembro de 2023, após as denúncias de várias vítimas dele, que tiveram prejuízos financeiros de até R$ 5 mil reais, depois de contratá-lo para a realização do serviço e aquisição de instalação de cortinas e persianas.

Devido ainda permanecer propagando nas redes sociais o serviço fraudulento, captando novas vítimas, foi realizada a prisão preventiva do suspeito. Gabriel não tinha passagem prévia pela polícia. Segundo o delegado Márcio Cavalcante, apesar de haver um registro de denúncia do acusado por sete pessoas, há mais vítimas que ainda não foram registradas.

"Sabe-se, por meio das investigações, que existe um número maior de vítimas, porém não são todas que procuram a delegacia para ocorrência", afirma.

VEJA MAIS

Entenda o golpe

Gabriel se apresentava nas redes sociais como proprietário de uma empresa de fornecimento e montagem de cortinas e persianas. Após conquistar a confiança do cliente, exigia o pagamento adiantado de 50% pelo serviço. No entanto, após receber esse adiantamento, o acusado deliberadamente deixava de cumprir a obrigação contratual firmada, esquivando-se de prestar contas ao contratante e levando uma vantagem indevida pelo prejuízo alheio.