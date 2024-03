Suspeito de atirar e matar professor em rodoviária de Parauapebas é preso em Goiás

Rafael Dias Rocha, principal suspeito de atirar e matar o professor Kaique José Dias Oliveira, de 24 anos, na rodoviária de Parauapebas, foi preso pela Polícia Civil de Goiânia. A captura ocorreu na tarde desta sexta-feira (8), em Cidade Ocidental (GO), a 70 km da capital. A ação que resultou na localização e prisão de Rafael se deu por meio de uma operação em conjunto com a Polícia Civil do Pará.

Segundo o portal Correios de Carajás, a confirmação da prisão foi feita pela Polícia Civil de Parauapebas, que está à frente das investigações do caso e que, nesta semana, chegou à identificação de Bruno Santos Ribeiro como comparsa do assassino. Foi com o auxílio de provas materiais encontradas na residência de Bruno que os agentes chegaram até Rafael.

A Polícia Civil já trabalhava na localização do suspeito, flagrado pelas câmeras de segurança da rodoviária, que filmaram o homicídio. Um mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário contra Rafael, mas, ainda não há previsão de quando ele será recambiado ao Pará para que as autoridades possam dar continuidade aos procedimentos que levarão ao esclarecimento da motivação para o crime.