Golpe do falso intermediário: suspeito é preso pela PM em Belém

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta sexta-feira (8), suspeito de praticar o ‘golpe do falso intermediário’ em Belém. A ação ocorreu durante a operação “Anonymous”, deflagrada pela Polícia Civil, que investiga um esquema que tinha como alvos compradores e vendedores de veículos.

A prisão foi feita por agentes da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (Deof). Conforme as autoridades policiais, o suspeito agia entrando em contato com vendedores de veículos, se passando por um possível comprador. Logo após acessar os dados e fotos do automóvel, ele usava as informações para anunciar o veículo na internet com um preço abaixo do valor de mercado.

Quando uma pessoa entrava em contato através do anúncio falso, o suspeito lhe dizia que a venda do carro era para resolver uma dívida. Desta forma, o verdadeiro vendedor e a vítima se encontravam sem saber que estavam sendo enganadas e, após visualizarem o automóvel, o comprador repassava o valor ao fraudador, mas não recebia o carro comprado, assim como o vendedor também não recebia a quantia cobrada e ambos eram enganados.

“Durante todo o processo, o fraudador não se encontra pessoalmente com nenhuma das vítimas e fica apenas como um intermediário entre as partes. Após conhecimento acerca do caso, os agentes da delegacia especializada iniciaram as investigações e prenderam um homem suspeito de cometer este crime, que vem fazendo diversas vítimas pelo país”, informou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Toda a ação do suspeito se dava por meio de fraude eletrônica, envolvendo operações PIX e o golpe do falso intermediário. Em 26 de janeiro deste ano um comparsa do investigado foi preso e com ele foram apreendidos aparelhos celulares e um veículo.