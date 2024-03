PC apreende 13 celulares falsificados em loja de shopping, em Ananindeua

Treze celulares falsificados foram apreendidos pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (7), na loja de um shopping localizado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém. O caso foi denunciado após uma vítima procurar o Ministério Público e a Seccional do Comércio para prestar queixa.

Segundo ela, ao notar que o celular era falso, foi até a loja para pedir o estorno, no entanto, o estabelecimento se negou a devolver o valor de R$ 6 mil que havia sido pago pelo aparelho.

"A vítima identificou que se tratava de um celular falso quando abriu a caixa e se deparou com o aparelho de cor verde, o que não é oferecido pela marca em questão", informou o delegado Arthur Nobre, titular da Seccional do Comércio.

Em diligências no local, os agentes apreenderam todo o lote, que conta com 13 celulares. Sobre a ação, o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, pontuou que a agilidade da equipe policial proporcionou a rápida resolução do caso.

"Os agentes foram ágeis em efetuar a apreensão do material. Não sabemos ao certo quantos consumidores foram lesados pelo estabelecimento, mas com a ação executada hoje, estamos garantindo que o fato não se repita", pontuou.