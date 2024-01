Mais de 4 mil celulares são recuperados no Pará, informa a Polícia Civil

Como resultado de trabalho de investigação, a Polícia Civil do Pará atingiu, em 2023, a marca de 4.115 celulares recuperados, ou seja, aparelhos que haviam sido furtados ou roubados na Região Metropolitana de Belém e no interior do Estado. Esse número é resultado de trabalho desenvolvido entre janeiro e dezembro do ano passado, e o valor dos aparelhos é superior a R$ 6,5 milhões, como informou a PC. Somente na RMB, 2.043 dispositivos que haviam sido subtraídos foram recuperados. Na comparação entre 2022 e 2023, houve aumento na recuperação de aparelhos celulares em todo o Pará. As delegacias de bairro e seccionais da RMB apresentaram 1.225 dispositivos, alcançado 60% de produtividade. Já as delegacias do interior recuperaram 1.039 aparelhos, alcançando 97% de rendimento em relação ao ano anterior.

Segundo o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, as recuperações e devoluções de aparelhos celulares representam uma das frentes investigativas da Polícia Civil, que durante várias operações conseguiu apreender os aparelhos e identificar os proprietários.

“Os dispositivos móveis são resgatados em várias operações conduzidas por nossas unidades policiais ao longo dos meses. Após a recuperação, realizamos uma série de investigações para identificar os proprietários, assegurando a devolução do bem que foi criminosamente retirado e reduzindo os danos causados à população”, informou o delegado-geral.

Empenho

Para o delegado Daniel Castro, diretor de Polícia Metropolitana, destacam-se, entre as unidades policiais que se sobressaíram nas recuperações, a Central de Polícia Civil de São Brás, em Belém, com 159 aparelhos encontrados, e a Seccional da Cidade Nova, em Ananindeua, com 110.

“Durante todo o ano, nossos policiais atuaram diuturnamente em várias ações de polícia judiciária, e esse esforço incansável vai muito além de um simples indicador de produtividade: é o resultado do trabalho dos diretores na recuperação dos aparelhos ao longo de 2023". Além dos resultados em São Brás e Cidade Nova, em outras unidades da RMB foram instaurados procedimentos pelo delito de receptação, impactando em significativa redução de furtos e roubos, quebrando, assim, o ciclo do crime, uma vez que quem pratica o roubo não encontra compradores, como explicou o delegado Daniel.

A atuação da PC, por meio da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), também ganhou destaque com 2.072 aparelhos restituídos. “O êxito na recuperação de celulares é resultado de uma investigação cuidadosa, dedicada e exemplar”, pontuou o diretor da DPI, delegado Hennison Jacob.

Boletim de Ocorrência

A Polícia Civil ressalta a relevância do registro do Boletim de Ocorrência (B.O.) como ponto de partida para as investigações dos roubos ou furtos de celulares. A denúncia pode ser feita presencialmente, em uma das delegacias espalhadas pela RMB, ou pela Delegacia Virtual da Polícia Civil (https://www.delegaciavirtual.pa.gov.br/#/).

Outra forma de denunciar é pelo alerta celular.pa.gov.br, ferramenta lançada pela Polícia Civil e Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa), que cadastra telefones celulares em um banco de dados virtual, auxiliando na recuperação do aparelho em casos de furto ou roubo.