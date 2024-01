Homem é preso e 17 celulares furtados que seriam vendidos em Belém são apreendidos

Um homem foi preso em uma embarcação, no Marajó, na última terça-feira (2) ao fazer o transporte de 17 celulares furtados que seriam vendidos em Belém. Equipes que fazem parte das forças de segurança da Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, ancorada no município de Breves, autuaram o suspeito e apreenderam os aparelhos.

Segundo a Polícia Civil, os celulares teriam sido furtados em uma festa no estado do Amapá. O suspeito foi abordado dentro do navio que teria saído de Santana, no estado vizinho, e tinha como destino final a capital paraense. Segundo o relatório da ocorrência, além dos 17 celulares, uma máquina de passar cartão estava na bagagem do investigado.

Aos policiais, o suspeito teria dito que era “lanceiro” (ato que consiste na pratica de pequenos furtos e roubos) e ainda repassou a informação sobre ter furtado os aparelhos em um evento que ocorreu no Amapá e que pretendia fazer a venda dos objetos em Belém. O homem foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Breves.