Celular Seguro: Governo libera aplicativo que notifica roubos, perdas e furtos de celulares

O Governo Federal liberou nesta terça-feira (19) o aplicativo Celular Seguro, que permite o bloqueio de aparelhos por roubos, perdas e furtos. A ferramenta também notifica bancos e operadoras de telefonia sobre o ocorrido, para que as contas e linhas sejam bloqueadas. O aplicativo já está disponível para Android, iPhone (iOS) e navegadores como Google Chrome e Microsoft Edge através deste link.

O Celular Seguro é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Zetta, associação que representa empresas de serviços financeiros digitais, como Nubank, Mercado Pago e Ifood. A ferramenta tem como objetivo reduzir o número de roubos e furtos de celulares no Brasil.

VEJA MAIS

Para usar o Celular Seguro, é preciso baixar o aplicativo nas lojas Google Play ou App Store e fazer o login com os dados do gov.br. Em seguida, o usuário deve cadastrar os telefones que deseja proteger, bem como contatos de confiança que poderão registrar ocorrências em seu nome.

Em caso de roubo, furto ou perda, o usuário ou um contato de confiança deve abrir uma ocorrência no aplicativo. O sistema enviará um comunicado às instituições parceiras do governo, que poderão tomar as medidas necessárias para bloquear o aparelho e as contas bancárias vinculadas a ele.

Como usar o Celular Seguro

Instalação e cadastro

Baixe o aplicativo Celular Seguro na Google Play (Android) ou na App Store (iPhone). Clique no botão "entrar com gov.br" e você será redirecionado para a página inicial do gov.br, onde poderá fazer o login utilizando seu CPF e senha. Na página seguinte, leia e aceite os termos de uso.

Cadastro de pessoa e aparelho

Após realizar o login, o usuário será apresentado a uma tela inicial com três opções de navegação: "pessoas de confiança", "registrar telefone" e "registrar ocorrência". Ao clicar em "pessoas de confiança", é possível cadastrar alguém que eventualmente pode registrar uma ocorrência de perda, roubo ou furto por você. Informe os dados da pessoa e prossiga. Em seguida, clique na opção "registrar telefone". Não existe limite de quantidade de dispositivos, mas a linha deve estar no CPF de quem cadastrou o aparelho. Preencha formulário com as informações do celular.

O que fazer se o celular for roubado, furtado ou perdido

Em caso de perda, roubo ou furto, você ou uma pessoa de confiança poderá registrar uma ocorrência. É possível fazer isso por meio do site (https://celularseguro.mj.gov.br/) ou do app. Informe se a ocorrência ocorreu no seu telefone ou se é uma pessoa de confiança. Descreva quando, onde e como ocorreu o problema. Após concluir, um número de protocolo será gerado. Guarde esse código para outros atendimentos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)