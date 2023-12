Celular Seguro: veja o passo a passo de como usar o aplicativo para bloquear aparelho roubado

O Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deve lançar na tarde de hoje (19) o aplicativo "Celular Seguro", que facilita o bloqueio de um aparelho furtado ou roubado e ajuda no registro da ocorrência.

Por meio de um aplicativo e site, o dono do aparelho poderá avisar várias instituições de uma vez sobre o furto, roubo ou perda do celular. A iniciativa conta com a parceria da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e bancos e haverá um mecanismo para reabilitá-lo.

"Com a iniciativa, a vítima desses crimes poderá bloquear o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos bancários em poucos cliques.", garante o site do governo.

O aplicativo estará disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos, seja dos dispositivos Android, na PlayStore, seja para os aparelhos Iphone, na App Store. Abaixo, veja o passo a passo de como usar o aplicativo para bloquear aparelho roubado.

Passo a passo

1 - Instale o aplicativo "Celular Seguro" na loja de aplicativos do seu aparelho;

2 - Entre uma conta no site do governo federal, o gov.br. Caso não tenha, crie uma informando seus dados pessoais e uma senha de segurança;

3 - Após isso, entre no aplicativo e leia os termos e condições. Se estiver de acordo, concorde com as exigências da plataforma;

4 - Na tela inicial do aplicativo aparece três opções: pessoas de confiança, registrar telefone e registrar ocorrência.

Pessoas de confiança: indivíduos em quem você pode confiar para bloquear seu celular. Para isso, informe o nome completo, o CPF, o telefone e o e-mail do contato.

Registrar telefone: diz respeito ao registro dos aparelhos que serão conectados diretamente ao CPF.

Registrar ocorrência: opção para criar ocorrências de forma simples.

Aplicativo "Celular Seguro" conta com opções de registro do aparelho, bloqueio e ocorrência da situação (Foto/g1)

“O bloqueio inibe a receptação por quem compra o celular de origem duvidosa. Não vai mais [ocorrer], o que desestimula o roubo. A pessoa não vai ter coragem de vender se não terá acesso às informações, dados bancários, nada. Esse aplicativo transforma o celular em um pedaço de metal inútil”, disse o secretário-executivo do Ministério da Justiça Capelli ao g1.

Vale ressaltar que a ocorrência feita na plataforma não substitui o registro de boletim de ocorrência. Outro ponto importante é que não há garantia de bloqueio imediato. Ainda segundo o g1, alguns bancos participantes citam bloqueio imediato do aparelho, mas outros têm prazo de até meia hora, a partir do recebimento do alerta feito pelo aplicativo

Além disso, a associação de operadoras de telefonia fala em até 6 horas para encaminhar o pedido às operadoras e mais 1 dia útil para a linha ser bloqueada.

Os aparelhos também não ficarão totalmente inutilizados, já que os sistemas devem ser bloqueados para que isso ocorra. Até o momento, os principais desenvolvedores, somente o Google (Android) é mencionado como parceiro. Cappelli disse ainda que a pasta está conversando com a Apple, a dona do iOS, o sistema operacional dos iPhones.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)