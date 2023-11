Ação da PC entrega nesta segunda (20) cerca de 193 celulares furtados entre setembro e outubro

Na manhã desta segunda-feira (20), a Polícia Civil do Pará realiza uma ação para entregar 193 aparelhos celulares recuperados por equipes de diversas delegacias de Belém e Região Metropolitana (RMB). Conforme os agentes, 133 celulares foram apreendidos em setembro e outros 170 em outubro, totalizando 303 aparelhos. No entanto, pela falta de informações para realizar a localização dos proprietários, serão entregues 193.

Conforme a PC, as pessoas que tiveram os celulares furtados ou roubados e foram localizadas pelos agentes receberam uma notificação para receber o aparelho no Auditório “Delegada Ione Coelho”, na Delegacia-Geral de Polícia Civil, a partir de 11h. A ação é coordenada pela Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM).

A PC explicou que os responsáveis por cada delegacia na RMB onde os aparelhos foram apreendidos ficaram responsáveis por entrar em contato com os respectivos proprietários para informar sobre a devolução. Além disso, para conseguir reaver o aparelho, o proprietário precisa levar um documento de identificação tanto do celular quanto de si mesmo.

Recuperação

De acordo com a Polícia Civil, os agentes apresentaram um aumento considerável na produtividade quando se trata de recuperação de aparelhos celulares, se comparado com o ano de 2022, já que em outubro do ano passado foram recuperados 150 celulares. No comparativo entre janeiro e outubro de 2022, foram recuperados 1.059 celulares. Já entre janeiro e outubro de 2023, o número subiu para 1.728, o que significa mais 669 celulares furtados/roubados apreendidos.