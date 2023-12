App do governo para proteção de celulares ultrapassa 150 mil cadastros

A plataforma do governo federal "Celular Seguro” recebeu mais de 150 mil celulares cadastrados “em poucas horas”. A plataforma torna os dispositivos inutilizáveis depois do registro de ocorrência de roubo, furto ou perda. As informações são do secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli. A funcionalidade foi lançada na terça-feira (19) e pode ser acessada pelo aplicativo ou pelo site.

“Hoje começaremos a negociar com os demais aplicativos a data a partir da qual eles farão os bloqueios”, escreveu Cappelli nesta quarta-feira (20) no X.



O aplicativo é uma parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com bancos, instituições de crédito e de telefonia. Foi viabilizado com apoio da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Febraban (Federação Brasileira de Bancos), ABR Telecom e os bancos Caixa, Inter, Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi e Sicoob.



Saiba o passo a passo para usar o “Celular Seguro”:



CADASTRO

baixe o aplicativo no celular pelo Google Play, para aparelhos Android, ou pela App Store, para iOS (iPhone); o login é feito com a conta Gov.br. Quem não tiver cadastro, poderá fazê-lo; leia o termo de uso e clique em “concordo”; é possível cadastrar quantos aparelhos quiser, desde que eles estejam no seu CPF; será solicitado o cadastro de celulares de pessoas de confiança. Se seu aparelho for roubado, uma dessas pessoas poderá solicitar o bloqueio.

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

O registro da ocorrência de perda, roubo ou furto poderá ser feito pelo app por uma das pessoas indicadas, ou pelo próprio dono do celular no site do programa. Leia o procedimento:

acesse “meus telefones” ou “telefones de confiança”; encontre o celular perdido na lista; clique em “alerta”; preencha as informações solicitadas; será exibido um número de protocolo. Guarde-o; depois de concluído o registro, as empresas participantes do programa são comunicadas e o telefone fica inutilizável; importante – o registro da ocorrência não substitui a comunicação às autoridades policiais, operadores de telefonia e instituições financeiras.

VEJA MAIS