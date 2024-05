VÍDEO: Cão tenta fugir de alagamento e nada em busca de telhados no RS

Imagens gravadas pelo Globocop, na manhã desta quinta-feira (16), mostraram o momento em que três cães estão ilhados e um deles aparece nadando na tentativa de se salvar das inundações no município de Canoas, no Rio Grande do Sul. O cachorro estava em um dos telhados de uma das casas inundadas e pulou na água tentando achar outro local seguro para ficar.

Ao tentar subir no telhado de uma casa, que estava ligeiramente acima do nível da água, o cachorro encontrou grande dificuldade. Após várias tentativas, ele finalmente conseguiu subir e se juntou a outros animais que estavam no mesmo local.

Ainda aparentando estar assustado, o cachorro caiu novamente na água e nadou por uma longa distância em direção a outro telhado. Um barco que passava tentou se aproximar para resgatá-lo, mas o animal acabou fugindo.

Canoas, que fica na Região Metropolitana de Porto Alegre, é a mesma cidade onde foi resgatado o cavalo Caramelo, que passou um longo período imóvel sobre o telhado de uma das casas ilhadas.