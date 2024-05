VÍDEO: Cachorros resgatados de enchentes no RS ganham urso de pelúcia

Viralizou nesta terça-feira (14), nas redes sociais, um vídeo que mostra vários cachorros que foram resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul brincando ursos de pelúcia. Nas imagens, é possível ver diversos cães em cima de camas improvisadas se divertindo com seus novos brinquedos. Assista ao vídeo:

Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul na manhã de hoje (14), subiu para 11.002 o número de animais resgatados nas cheias que atingem 450 dos 497 municípios. Além disso, foram resgatados 76.470 pessoas. Nas últimas 24 horas, o número de mortos confirmados permaneceu o mesmo: 147. Outras 806 pessoas estão feridas e 125 seguem desaparecidas.

