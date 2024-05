RS: Guaíba volta aos 5,2 m; tendência é subir ainda mais e bater novo recorde

O rio Guaíba voltou a atingir a marca de 5,2 m - sendo 2,2 m acima da cota de inundação - na manhã desta terça-feira (14). Essa marca havia sido atingida pela primeira vez na história na última noite do dia 4 de maio, quando os medidores marcaram 5,35 m - superando a cheia de 1941, que marcou 4,76 m. Segundo a Defesa Civil, a tendência é que o lago que banha a capital Porto Alegre suba ainda mais nos próximos dias, com possibilidade de atingir os 5,6 m.

O Rio Grande do Sul segue com alerta de inundação severa para o Vale do Taquari e Grande Porto Alegre. Na capital gaúcha, o lago segue acima da cota de inundação - que é de três metros -, e está sendo afetado por um repique: quando o nível que havia baixado volta a subir.

As informações são do Centro Integrado de Coordenação de Serviços, obtido às 7h15 por meio da régua da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestruturas (SEMA) e Agência Nacional de Águas (ANA), no Cais Mauá.

Dados

Segundo dados hidrológicos do DRHS-SEMA, nove de dez locais monitorados pela Defesa Civil estão com nível excedendo a marca de inundação. A cota marca o nível no qual os primeiros danos são observados na região afetada.

O último balanço divulgado pela Defesa Civil nesta terça-feira informa que 147 morreram e outras 127 estão desaparecidas. Outras 538.743 pessoas estão desalojadas. Já os atingidos diretamente pelos alagamentos ou deslizamentos de terra chegam a 2,1 milhões, com mais de 81 mil pessoas em abrigos pelo estado.

Ainda de acordo com ao órgão, 447 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul são assolados pelas chuvas e enchentes. Ou seja, nove em cada dez cidades gaúchas sofrem com os estragos das enchentes e inundações.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)