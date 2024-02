Polícia Civil prende suspeitos de furto e recupera celulares durante o Carnaval em Óbidos

A Polícia Civil do Pará (PCPA) efetuou na noite deste domingo (11) a prisão em flagrante de dois homens e três mulheres, todos suspeitos de integrarem um grupo criminoso que furtava aparelhos celulares de foliões. As prisões ocorreram no município de Óbidos, no Baixo Amazonas, e com eles foram recuperados 32 smartphones.

Para o superintendente da PCPA no Médio e Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb, a identificação dos suspeitos, bem como a recuperação dos bens furtados, foi possível devido as vítimas terem registrado boletins de ocorrências (B.O) relatando os furtos, logo, o delegado destaca a importância da realização do registros.

“Após registros de diversos boletins de ocorrência relatando furtos de aparelhos celulares de foliões, nossas equipes que integram o reforço de carnaval iniciaram as buscas pelos suspeitos, obtendo êxito em recuperar 32 celulares e prender cinco autuados”, explicou o delegado.

Após a prisão, foram lavrados os procedimentos legais cabíveis e os presos se encontram à disposição da Justiça.

Orientações

O diretor da Polícia do Interior (DPI), delegado Hennison Jacob, salientou que durante o período carnavalesco, os brincantes precisam estar atentos para não serem vítimas desse tipo de crime, visto que há criminosos especializados nessa modalidade de crime, aproveitando a grande movimentação e distração de foliões para praticar furtos, roubos e outros delitos.

“Com o aumento no fluxo de pessoas que se deslocam para curtir o carnaval, especialmente para o interior, reforçamos o efetivo de servidores em várias regiões do Estado, para garantir que os foliões possam desfrutar dos blocos e festas com tranquilidade. Mas orientamos que o cidadão redobre a atenção, pois há criminosos que aproveitam a distração para praticar diversos delitos”, finalizou.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)