Suspeito de integrar grupo criminoso que atuava em Marituba é preso pela PC

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (26) suspeito de integrar um grupo criminoso que atuava em Marituba, região Metropolitana de Belém. A ação ocorreu em cumprimeiro a um mandado de prisão preventiva durante a Operação Cara-crachá, deflagrada pela Diretoria de Polícia Especializada (DPE), Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC).

Segundo as autoridades policiais, a operação, que visa desmantelar a organização criminosa, já contabiliza 20 indivíduos detidos preventivamente. As investigações continuam, concentrando-se na identificação e localização dos demais integrantes do grupo, alvos dos mandados prisionais ainda pendentes.

As forças de segurança destacam a importância da colaboração da população no combate ao crime organizado por meio do Disque Denúncia (181) ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181, onde o sigilo é garantido.

Segundo o titular da Delegacia de Repressão de Facções Criminosas, Breno Ruffeil, os agentes vêm atuando no combate às organizações criminosas, em especial as extorsões que estão ocorrendo no estado. “Essa foi mais uma prisão efetuada nesse sentido, de maneira que já contabilizamos, até o momento, vinte prisões nesta operação. No mais, prosseguimos diligenciando para efetuarmos os demais mandados prisionais em aberto”, afirma.