Dois homens são presos e 10 mandados são cumpridos em operação da PC, em Benevides

Dois homens foram presos e 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, na operação “Impetus Murinin”, realizada na última quarta-feira (6). Os mandados foram expedidos contra pessoas investigadas por extorsão a comerciantes do município de Benevides, homicídios, tráfico de drogas e roubo. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Pará, através da Delegacia do Murinin e equipes da Superintendência de Polícia Metropolitana (SPM).

Conforme a PC, o cumprimento dos mandados fazem parte das ações da primeira fase da operação, que visa desarticular uma organização criminosa que atua extorquindo comerciantes dos distritos de Murinin, Santa Maria e Benfica, no município de Benevides. “Essa extorsão é utilizada para financiar o grupo criminoso, por isso, mais de 50 policiais civis atuaram na ação para que pudéssemos dar cumprimento às ordens judiciais expedidas”, informou o delegado Roberto Gomes, titular da SPM.

Dois homens foram presos em flagrante durante a ação. Um deles foi autuado por posse de arma de fogo, pois estava com diversos aparelhos celulares, uma pistola de uso restrito e uma espingarda quando foi preso. O outro homem, além do cumprimento do mandado de prisão pelo crime de roubo, recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas já que estava em posse de onze porções de maconha.

“Nós avaliamos como positiva a primeira fase da Operação Impetus Murinin já que conseguimos prender dois alvos das nossas investigações e apreendemos uma pistola, uma espingarda, 18 munições de vários calibres e onze porções de substância similar a maconha. Além disso, um dos presos confessou participação no homicídio ocorrido no mês de novembro de 2022, em Murinin, em que a vítima foi morta a pauladas de forma cruel”, destacou o delegado Cleófilo Filho, titular da Delegacia de Murinin.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Benevides, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis e ficarão à disposição do Poder Judiciários. Os celulares apreendidos passarão por perícia para os agentes poderem identificar se os investigados estão envolvidos em outros crimes e para encontrar outros participantes nas práticas delituosas.

Ação conjunta

Para participar da operação “Impetus Murinin”, foram destacadas equipes das Seccionais Urbanas de Marituba, Ananindeua e do Paar, das Delegacias do Jaderlândia, Atalaia, Guanabara, Júlia Seffer, Aurá, Decouville, Benevides e Santa Bárbara, além de equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Polícia Fluvial (Dpflu).

“A integração das nossas equipes é de fundamental importância para o êxito das nossas operações. A Polícia Civil do Estado do Pará reforça o compromisso no combate à criminalidade com mais esta operação deflagrada na Região Metropolitana de Belém”, destacou o delegado-geral Walter Resende.