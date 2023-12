PC apreende equipamentos usados na divulgação de abuso e exploração infantil em Belém

Na manhã desta quarta-feira (6), ocorreu a terceira fase da Operação “Bad Vibes”, que tem o intuito de combater crimes relacionados à divulgação e armazenamento de conteúdo de abuso e exploração infantil. A ação ocorreu no bairro do Guamá, em Belém, e foi deflagrada pela Polícia Civil do Pará, através de equipes da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), ligada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC).

As autoridades policiais fizeram o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência, apontada nas investigações como sendo o local onde morava um dos suspeitos de envolvimento no crime. A ação, decorrente de uma investigação em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, também contou com a participação da Polícia Científica. Durante as buscas, dois aparelhos celulares e um HD foram apreendidos e encaminhados para serem periciados.

Operação Bad Vibes

Durante as diligências realizadas na Operação Bad Vibes, coordenada pela DCCV, seis suspeitos envolvidos em compartilhamento e produção de conteúdo pornográfico infanto juvenil já foram presos neste ano. Além disso, a equipe permanece em serviço investigativo no enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes por meio cibernético.