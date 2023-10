Pará é alvo de operação do Ministério da Justiça contra exploração sexual infantojuvenil na internet

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com as Polícias Civis de 12 estados, deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Bad Vibes. Foram cumpridos cinco mandados de prisão e 36 de busca e apreensão contra suspeitos de explorar sexualmente crianças e adolescentes. A ação ocorreu no Pará.

E, também, no Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Bahia, Paraná, Rondônia, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe. A iniciativa foi coordenada pelo Laboratório de Operações Cibernéticas da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). As informações são do portal Metrópoles.

Os investigados cometiam os crimes por meio de grupos no aplicativo Viber. Eles comercializavam e consumiam vídeos e fotografias com conteúdo de abuso infantil. A ação integrada teve como ponto de partida informações prestadas pela agência da Homeland Security Investigations (HSI) da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que identificou a participação ativa de brasileiros nesses grupos. A ação ocorre na semana em que se celebra o dia das crianças.

O laboratório tem o papel de assessorar as diversas investigações de crimes cibernéticos que ocorrem no país. As polícias mapeiam suspeitos ou organizações criminosas, coletam a materialidade do crime e elementos que se desdobram em pedidos de busca e apreensão ou prisão dos autores.

No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão; de 3 a 6 anos para quem compartilhar; e de 4 a 8 anos de prisão para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.