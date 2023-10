Em Belém, Operação do Ministério da Justiça prende homem por armazenar conteúdo pornográfico

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem suspeito de armazenar conteúdo pornográfico em um celular. A ação ocorreu durante Operação “Bad Vibes”, realizada na manhã desta terça-feira (10), em Belém.

A operação tem como objetivo combater crimes de abuso e exploração sexual infantojuvenil em ambiente virtual e foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em conjunto com as Polícias Civis de 12 estados da federação.

A operação "Bad Vibes" visa dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão como parte de esforço nacional no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

VEJA TAMBÉM:

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com as Polícias Civis de 12 estados, deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Bad Vibes. Foram cumpridos cinco mandados de prisão e 36 de busca e apreensão contra suspeitos de explorar sexualmente crianças e adolescentes. O Pará foi um dos estados onde ocorreu a ação, deslanchada também no Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Bahia, Paraná, Rondônia, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe.