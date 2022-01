Funcionários do Mercadão das Peças, no bairro do Telégrafo, em Belém, retiraram na tarde desta segunda-feira, 10, os poucos instrumentos de trabalho que restaram no local que vem sendo consumido pelo fogo desde a noite de domingo, 9.

Funcionários retiram o que restou das mercadorias após incêndio de mais de 15 horas

Dentre os materiais que estão podendo ser salvos, estão as motocicletas e carrocinhas usadas para fazer entregas aos clientes. Abalados, eles parecem ainda não acreditar no incêndio de grandes proporções que destruiu o local de trabalho.

Após entrarem na loja incendiada, os funcionários encontraram 20 motocicletas que escaparam das chamas. Os veículos são retirados pelos próprios trabalhadores.

