Forte cheiro de maconha leva polícia a prender homem por tráfico de drogas, em Parauapebas

O suposto traficante Deyvison dos Reis Gomes, mais conhecido como “Cachorro Louco”, foi preso na noite da última segunda-feira (14), no bairro Cidade Jardim, no município de Parauapebas. As informações são do site Correio de Carajás.

Policiais militares realizavam rondas ostensivas quando avistaram um grupo de pessoas em atitudes suspeitas. Durante a abordagem, os PMs não encontraram nada com os jovens. Porém, o forte cheiro de maconha no local levou os policiais a questionarem sobre a origem da droga, e, então, o grupo forneceu as características do suposto traficante.

Dois quarteirões dali, os policiais encontraram Deyverson, cujas características batiam com a descrição feita pelo grupo de adolescentes abordado. Quando o suspeito notou aproximação dos policiais, jogou uma sacola que tinha em mãos no terreno de uma casa. Os policiais o abordaram e pediram para a moradora da casa que autorizasse a entrada deles para procurar a sacola arremessada pelo suspeito.

Encontraram dentro do terreno, uma sacola com vários “tijolos” de maconha de variados tamanhos pesando 286 gramas e outras 17 gramas de cocaína. Foi questionado a Deyverson sobre a origem das drogas e ele confessou que havia pegado R$ 1 mil em entorpecentes para ganhar dinheiro comercializando as substâncias ali.

Diante dos fatos, os policiais algemaram e encaminharam Deyverson para a 20ª Seccional da Polícia Civil, onde ele foi autuado, em flagrante, por tráfico de drogas.