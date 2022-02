Polícia Civil prende homem por tráfico drogas, em Tucuruí

Policiais civis prenderam um homem, identificado como Edesio da Silva Moreira, que traficava drogas no centro do município de Tucuruí, localizado no sudeste do Pará. Ele foi flagrado com 93 petecas de crack, do tipo oxi.

O homem, que é uma pessoa com deficiência física, foi encontrado através do trabalho investigativo da 15° Seccional Urbana de Tucuruí, juntamente com o apoio da Superintendência Regional do Lago.