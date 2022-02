Velho conhecido da polícia é preso, mais uma vez, por tráfico de drogas, em Parauapebas

O suspeito Hedigar Oliveira Silva foi preso novamente, na madrugada deste sábado (12), em Parauapebas, no sudeste paraense. Ele estava próximo a uma casa de shows na rua Cláudio Coutinho, vendendo drogas, quando foi abordado pela Polícia Militar, por volta das 2h30. As informações são do Correio de Carajás.

Dentro da pochete, que estava camuflada, ele guardava 150 gramas de maconha e 9,2 gramas de crack. Com ele, também foi encontrada uma balança de precisão.

Hedigar foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e foi constatado que já responde pelo mesmo crime, tendo sido colocado em liberdade há pouco tempo. Ele ficou preso, à disposição do Poder Judiciário.