Três pessoas são presas por venda de oxi em Peixe-Boi

Três pessoas sem nomes revelados foram presas, na manhã do último sábado (12), como suspeitas de comercializar entorpecentes no município de Peixe-Boi, nordeste paraense. A informação foi divulgada pela Polícia Militar do Pará, que realizou a prisão por meio 11° Batalhão da Polícia Militar (11° BPM).

A ação policial começou com uma denúncia de que uma residência estava sendo utilizada como espaço para venda de drogas. "A unidade foi informada por meio de denúncias anônimas, que uma residência localizada no ramal da Piçarreira, estaria sendo utilizada como ponto de venda de drogas", informou a PM.

Uma ação foi organizada e os agentes constataram a veracidade das informações. Durante as buscas, foram encontrados 20 papelotes de oxi. Um casal que estava na residência foi detido e informou o endereço do homem que teria fornecido a droga.

Os policiais se deslocaram até o endereço informado e encontraram o suspeito e com ele foram apreendidos 30 papelotes de oxi. Todos os detidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas.