Força-tarefa apreende 202 mil toneladas de minério, 334 kg de drogas e 600 pílulas de ecstasy no Pará

As Forças Armadas e órgãos de segurança pública apreenderam 202 mil toneladas de minérios (manganês, cobre e cassiterita), na Vila do Conde, em Barcarena, no nordeste do Pará, durante a Operação Ágata Norte, realizada de 1 a 6 de junho deste ano, com objetivo de promover ações preventivas e repressivas contra delitos transfronteiriços e ambientais nos estados do Pará, Amapá e Maranhão.

No Pará, ainda foram apreendidos 308 kg de cocaína; 7.600 caixas de cigarro; 26 kg de maconha e 600 pílulas de ecstasy. Nos três estados houve apreensões de 1.300 kg de pescado; 112 m³ de madeira; 53 embarcações e 11 veículos; e 4 motosserras. Também foi interceptada uma embarcação com doze pessoas de origem cubana que saíram do Suriname em direção ao Brasil.

A ação faz parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, sendo organizada pelo Ministério da Defesa e realizada em coordenação com órgãos federais e estaduais, bem como agências de segurança pública e ambientais. Neste ano, o Comando Conjunto da Operação Ágata Norte, formado por Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, é chefiado pelo Vice-Almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa, Comandante do 4º Distrito Naval.

Coibir e combater delitos na fronteira marítima até o limite da Zona Econômica Exclusiva é a missão da Ágata Norte 2022, incluindo portos, e na fronteira terrestre, tais como: narcotráfico e crime organizado; contrabando e descaminho; pistas de pouso clandestinas; imigração ilegal (coiotes); pesca ilegal; garimpo e exploração de recursos minerais ilegais; exploração e transporte de madeira ilegal; pontos de desmatamentos; biopirataria e tráficos de animais selvagens.

Para as atividades, estão sendo empregadas 3.000 pessoas, entre civis e militares das Forças Armadas e dos órgãos de Segurança Pública e Fiscalização, mais de 40 meios navais, 52 terrestres e 6 aéreos. As ações são desenvolvidas em uma área equivalente a 1,7 milhão de km² de área terrestre, 1 milhão de km² de área marítima, 5.500 km de rios navegáveis, 1.800 km de litoral e 1.300 km de fronteira terrestre.

Os órgãos envolvidos planejam a operação há meses e, com conhecimento no combate aos delitos transfronteiriços e ambientais, agem em ações simultâneas em pontos estratégicos, utilizando dados de monitoramento sob área marítima, fluvial, terrestre e aérea. Também são empregados equipamentos de última geração disponibilizados pelo Comando de Defesa Cibernética e aeronaves do Comando de Operações Aeroespaciais para o patrulhamento marítimo.

As operações conjuntas são necessárias para aumentar a presença do Estado em locais de baixa densidade populacional e infraestrutura incipiente, bem como para atuar em ações coordenadas, a fim de somar esforços de forma estratégica, contribuindo para a segurança da região.

Demonstração operativa

No dia 1° de junho, a Marinha realizou treinamento operativo na Praia do Amor, em Outeiro, distrito de Belém (PA). A atividade teve como objetivo demonstrar a interoperabilidade dos meios navais e aéreos do Comando do 4º Distrito Naval, da Esquadra Brasileira e da Força de Fuzileiros da Esquadra, com lançamento de Carros Lagarta Anfíbio no rio, manobras com rapel e atuação de mergulhadores de combate.

Órgãos e agências de segurança pública e ambientais

Participam da Ágata Norte 2022 os seguintes órgãos: Ministério da Justiça e Segurança Pública, Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), Polícia Federal (PF), Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional, Agência Nacional de Mineração (ANM), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Fundação Nacional do índio (FUNAI), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará e Polícias Militar e Civil dos estados do Pará, Amapá e Maranhão.