Foragido por homicídio e responsável pelo comando do tráfico é preso em Cachoeira do Arari

​A Polícia Militar de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, conseguiu prender nesta sexta-feira (11), um homem identificado como Alex Carlos Avelar Nascimento, mais conhecido como “De Menor”. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio. O homem era considerado, portanto, foragido da Justiça.

VEJA MAIS

De acordo com os policiais militares responsáveis pela prisão, Alex também era responsável por comandar o tráfico de drogas na região.​ Ele ​foi capturado no bairro do Choque. Ao avistar as guarnições da PM, Alex ainda tentou fugir, mas não teve sucesso.

No momento em que​ foi alcançado, o acusado tentou enganar os policiais fornecendo nome falso, porém logo foi reconhecido e recebeu voz de prisão. A ​captura​ de Alex faz parte da “Operação Impacto”, deflagrada na ilha do Marajó e que teve como objetivo, nesta sexta, recapturar foragidos da justiça. Segundo o tenente-coronel Vicente, da PM, Alex vem de uma família com passagens pela​ polícia pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos para a prisão em flagrante.