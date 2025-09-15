Foragido do sistema penitenciário, 'Kiko' morre após ação da PM no Marajó

Um homem identificado como Zequiel Oliveira, conhecido como “Kiko”, morreu após uma ação da Polícia Militar na noite do último domingo (14), em São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó. Ele era apontado como foragido do sistema prisional e suspeito de agredir a companheira.

De acordo com informações repassadas ao Notícia Marajó, policiais do 81º Pelotão foram acionados pela vítima, que relatou estar sendo agredida dentro da residência do casal. Por meio do Núcleo de Inteligência do 9º Batalhão da PM, os agentes constataram que o suspeito já havia sido condenado por homicídio.

Troca de tiros e morte no hospital

Durante as buscas, os militares realizaram rondas em diferentes pontos do município. Por volta das 21h, no bairro Terrinha, eles avistaram o suspeito em frente a uma residência. Segundo a PM, ao perceber a aproximação da viatura, o homem teria disparado contra os policiais e fugido para dentro do imóvel.

Os militares revidaram e atingiram o suspeito, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os agentes apreenderam uma arma calibre 20 e quatro munições, sendo uma deflagrada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.