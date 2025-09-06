Suspeito de assaltar mercadinho morre após confronto com a PM no bairro do Maguari, em Ananindeua

Um homem, de identidade não revelada, morreu após confronto com a Polícia Militar na tarde deste sábado (6/9), na avenida Independência, no bairro do Maguari, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a PM, ele estaria envolvido no roubo a um mercadinho localizado no bairro Distrito Industrial.

Assim que as guarnições do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) foram informadas sobre o ocorrido, começaram as buscas pelo suspeito, que estava em uma motocicleta preta.

Com base nas características do veículo e das roupas que o homem utilizava, os agentes conseguiram localizá-lo na avenida Independência. De acordo com as autoridades, o suspeito, que estava armado, reagiu à abordagem e atentou contra a vida dos policiais. Os militares revidaram e o balearam.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado após o confronto da Polícia Militar com o suspeito. Na filmagem, o cinegrafista amador diz que um policial teria sido baleado. No entanto, a PM negou essa informação e disse que nenhum agente foi alvejado durante essa ocorrência.

O suspeito foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Industrial, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, a polícia apreendeu R$ 360 em espécie, três celulares, um relógio, dois cordões e um revólver calibre .32 municiado. Todo material foi apresentado na Seccional da Cidade Nova.