Homem morre atropelado na PA-154 no Marajó; motorista é preso pela PM

Pedro Sousa Pinheiro morreu no último domingo (17/8), após ser atropelado por um carro na PA-154, entre as vilas União e Santo Antônio, em Salvaterra, no Arquipélago do Marajó. O motorista do veículo, que teria fugido do local sem prestar socorro à vítima, foi preso horas depois pela Polícia Militar. As denúncias do sinistro não foram divulgadas. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente são investigadas pela Delegacia de Salvaterra.

"Um homem foi preso em flagrante e apresentado na unidade para os procedimentos cabíveis. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração”, comunicou.

Conforme a Notícia Marajó, um PM foi acionado sobre o acidente e conseguiu identificar a vítima, que já havia sido socorrido e levado ao Hospital Municipal de Salvaterra, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo o Notícia Marajó, os militares receberam informações sobre possíveis suspeitos e iniciaram as buscas pelo condutor do carro. Durante a tarde, o veículo foi localizado e apreendido. Logo depois, os agentes receberam a informação de que o suspeito estaria fugindo para Belém.

De acordo com a PM, o homem foi encontrado na foz do rio Camará, deitado em uma rede na boleia de um caminhão. O suspeito, que trabalha como caminhoneiro, foi detido e encaminhado à Delegacia.