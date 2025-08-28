Homem morre após confronto com a PM no bairro da Marambaia, em Belém

Antônio Renato Lima Trindade, de 26 anos, morreu após uma ação policial no canal Água Cristal, mais especificamente na Vila Nazaré, bairro da Marambaia, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º Batalhão (27º BPM) realizavam rondas em locais que, supostamente, eram utilizados como pontos de vendas de drogas na região.

Durante as incursões, os militares avistaram um homem na rua que demonstrou nervosismo e correu em direção a algumas vielas. Segundo a PM, os agentes foram atrás do suspeito e o viram jogando algo por cima de um muro.

Naquele momento, conforme as autoridades, os policiais ouviram o som de um disparo de arma de fogo. O suspeito conseguiu fugir, mas a equipe o interceptou.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, Antônio saiu armado da casa dele e deu de frente com um agente. Foi quando o policial e o agente entraram em luta corporal. No relato policial, consta que os dois se afastaram e Antônio atirou contra o PM, que revidou e o baleou.

O suspeito chegou a ser socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Porém, ele não resistiu aos ferimentos.

Após o confronto, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .22, cinco munições de arma de fogo intactas e outras duas deflagradas, além de três papelotes de cocaína. Todo o material confiscado foi apresentado na Seccional da Marambaia, onde o caso foi registrado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.