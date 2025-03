Foragido do Pará é preso em Santa Catarina por homicídio

Wericris Cordeiro de Magalhães, conhecido como “Gordo”, foi preso preventivamente na última quarta-feira (19) pelo crime de homicídio. Ele estava foragido do Pará e foi localizado na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Murinim, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina.

O crime ocorreu em janeiro de 2017, na cidade de Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belém. Segundo as investigações, na madrugada do crime, por volta das 6h, em frente ao “Bar do Careca”, Wericris atacou seu próprio tio, Tacyo Ewerton Progenio Cordeiro, com uma faca do tipo “peixeira”. O primeiro golpe atingiu as costas da vítima, que tentou fugir, mas foi perseguida e sofreu mais duas facadas, vindo a falecer no hospital. A motivação do crime teria sido o fato de Tacyo ter separado uma briga momentos antes.

Foragido há anos, Wericris foi localizado e preso pela Delegacia de Combate às Drogas de Palhoça. Ele foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis e permanecerá à disposição da Justiça.

Além deste crime, Wericris também responde a outro processo por homicídio, e sua prisão permitirá o andamento das ações judiciais contra ele.