'Zanoin' é preso pela PM após esconder papelotes de crack na boca

Cleomar Francisco Brito, conhecido pelo apelido de “Zanoin”, foi preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (19/3) por suspeita de tráfico de drogas na avenida Boa Esperança, no bairro Laranjeiras, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. De acordo a PM, uma guarnição do 34º Batalhão foi abordá-lo e viram que ele estava com dificuldades para falar e depois descobriram que ele escondia papelotes de crack dentro da boca.

A ação, segundo a PM, começou enquanto a polícia realizava rondas pela área e avistou dois homens, sendo que um deles fugiu após perceber a presença da viatura. Os agentes foram atrás dos suspeitos e conseguiram interceptar “Zanoin”.

Conforme as autoridades, assim que os militares perceberam que Cleomar não estava conseguindo falar, solicitaram que ele cuspisse o que estava guardado dentro da boca. Foi então que a Polícia Militar localizou 18 porções de crack com o suspeito.

Questionado sobre a droga, “Zanoin” alegou que era usuário de entorpecentes. Segundo a polícia, o suspeito tinha passagem por tráfico e respondia ao processo em liberdade provisória. O suspeito e as porções de crack foram apresentadas à Polícia Civil.