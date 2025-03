Abaetetuba: Homem é preso com ‘skunk’ escondido em latas de leite

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta terça-feira (18), um homem suspeito de tráfico de drogas no município de Abaetetuba, no nordeste do estado. A ação foi realizada pela Diretoria de Polícia Especializada (DPE), por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), após as investigações apontarem que ele estaria transportando entorpecentes para a região Nordeste do país.

De acordo com a polícia, o suspeito já era monitorado pela equipe da Denarc. Com base nas informações obtidas, os policiais se deslocaram na madrugada até Abaetetuba e localizaram o homem no centro da cidade.

“Durante a abordagem, foram encontradas 25 latas de leite em pó, nas quais, ao serem abertas, foram localizados entorpecentes do tipo skunk, conhecida como supermaconha. Cada lata continha dois invólucros da droga, totalizando 50 invólucros”, explicou o delegado-geral Walter Resende.

O suspeito foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06, e está à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e prender outros possíveis envolvidos no esquema.

“As equipes seguem investigando para identificar e localizar outros possíveis envolvidos nesse esquema criminoso. Nossa atuação é contínua para combater o tráfico de drogas no estado”, afirmou o delegado Davi Cordeiro, titular da Denarc.