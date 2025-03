Motorista de aplicativo é preso ao ser flagrado com skunk e maconha em Santarém

Um motorista de aplicativo foi detido ao ser flagrado com crack e maconha no bairro do Urumari, em Santarém, oeste do Pará. A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (5), quando policiais militares encontraram a droga dentro de um galão que costuma ser usado para o transporte de combustível. Conforme a Polícia Militar, os entorpecentes foram transportados do estado do Amazonas, com destino a Santarém, por meio de embarcação.

O suspeito foi detido na porta do imóvel onde mora, após uma ação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Conforme os agentes, após denúncias, a polícia realizava o monitoramento do investigado. Durante a investigação, os policiais observaram a movimentação do suspeito e o abordaram. O homem admitiu que guardava drogas em um dos quartos da casa e permitiu a entrada da equipe policial.

Na residência, foram encontrados oito tabletes de uma substância que aparenta ser maconha, um saco contendo uma substância amarelada, possivelmente crack, além de porções menores de maconha. A equipe também apreendeu três balanças de precisão, quatro munições de calibre .38, materiais utilizados para a comercialização de entorpecentes e um aparelho celular.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na organização criminosa responsável pelo transporte e distribuição dos entorpecentes na região.