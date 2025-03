Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas em Abaetetuba

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (10), um casal suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de Abaetetuba, nordeste do estado. A ação foi realizada por agentes da Superintendência Regional do Baixo Tocantins e da Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, que apreenderam 6,7 kg de maconha durante a abordagem.

Os suspeitos foram identificados como Ronaldo Rafael Rodrigues Gonçalves, de 23 anos, e Erika Maués Rodrigues, de 18 anos. Ronaldo já possui antecedentes criminais pelos mesmos delitos. A prisão ocorreu por volta das 10h30, na travessa Alameda, bairro Cristo Redentor.

Segundo informações da polícia, os agentes receberam denúncias de que um casal estaria traficando drogas em uma residência no bairro Cristo Redentor. A informação indicava ainda que um carregamento de entorpecentes havia chegado recentemente ao local e que a droga possivelmente seria transportada para outro destino no mesmo dia.

Diante dessas informações, os policiais realizaram uma campana no endereço indicado e observaram o momento em que os suspeitos deixavam a residência com uma mala. Durante a abordagem, foram encontrados sete tabletes grandes de substância semelhante à maconha, totalizando aproximadamente 6,7 kg. Além da droga, um celular foi apreendido e será periciado para identificar outros possíveis envolvidos.

Em interrogatório, Erika confessou que havia buscado a droga no Porto Arapari, em Belém, a pedido de um homem que alega não conhecer, e que recebeu R$ 600 pelo serviço. Ronaldo, por sua vez, foi preso recentemente, no dia 31 de janeiro de 2025, também por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Após a prisão, o casal foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e submetido a exame de corpo de delito. Eles permanecerão à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros envolvidos na atividade criminosa.