Operação ‘Corleone’: Homem é preso com drogas e dinheiro em Oeiras do Pará

Mateus do Carmo Mougo foi preso pelo crime de tráfico de drogas, na cidade de Oeiras do Pará, nordeste do estado. A prisão ocorreu na segunda-feira (10), durante a Operação Corleone, deflagrada pela Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na residência do suspeito.

VEJA MAIS

Durante a abordagem, os policiais encontraram no quarto de Mateus aproximadamente 250 gramas de substância análoga à cocaína, sendo uma pedra maciça e cinco porções fracionadas, além de 110 gramas de oxi e 22 gramas de maconha. Também foram apreendidos uma balança de precisão, papelotes plásticos utilizados para embalar entorpecentes, a quantia de R$ 4.590,0​0 em dinheiro e duas motocicletas.

Diante das evidências, Mateus foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Oeiras do Pará, onde foi autuado por tráfico de drogas. A operação faz parte de um conjunto de ações estratégicas das forças de segurança para combater o crime mencionado na região. Informações que ajudem os trabalhos policiais podem ser repassados ao disque-denúncia (181). O anonimato é garantido.