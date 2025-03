Suspeitos de roubo são presos durante operação integrada em Benevides

Dois homens suspeitos de roubo foram presos nesta terça-feira (11), em Benevides, durante uma operação da Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Benevides, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, em conjunto com a Polícia Militar. Os presos foram identificados como Erisson Eleres Soto Batista e Marcelo Augusto Pereira de Paula.

A investigação teve início a partir da identificação da motocicleta utilizada no crime. Os policiais civis, com apoio da Polícia Militar, localizaram o veículo em uma residência no bairro Independente. No momento da abordagem, ninguém estava no local, mas a avó de Erisson indicou o endereço da mãe do suspeito, que, por sua vez, informou o paradeiro do filho.

Ao chegar ao novo endereço, no bairro Belo Jardim I, as equipes cercaram a residência. Erisson tentou fugir, mas foi capturado. Durante a revista, foram encontrados capacetes, sandálias e a chave da motocicleta utilizada no assalto – todos reconhecidos pela vítima. Em depoimento, o suspeito revelou que trabalhava para uma empresa de salgadinhos, o que lhe permitia acesso a informações privilegiadas sobre os locais e horários de cobrança da empre​sa.

Com a confissão, os policiais seguiram até a casa de Marcelo, no bairro Independente. Lá, encontraram um revólver calibre .38 com duas munições intactas, além da bolsa utilizada para esconder o dinheiro roubado.

Diante das provas, ambos os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Benevides, onde foram autuados e apresentados à autoridade policial. Agora, eles seguem à disposição da justiça.