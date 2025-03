‘Colorido’ é preso ao ser flagrado com oxi dentro de carro em Capanema

Um homem identificado pelo vulgo ‘Colorido’ foi preso suspeito de tráfico de drogas ao ser flagrado com quatro tabletes de oxi em um carro em Capanema, município do nordeste do Pará. De acordo com informações policiais, a ação ocorreu na quarta-feira (19/3). No momento da abordagem, o suspeito ainda teria tentado subornar a guarnição policial. Entorpecentes, dinheiro e um aparelho celular foram apreendidos.

De acordo com as informações policiais, há alguns meses os agentes estariam monitorando o veículo Pálio Weekend, de cor preta, que estaria sendo usado para realizar o transporte de drogas de Belém para a cidade de Bragança. No dia da ação, os agentes realizaram o acompanhamento do carro e, quando o veículo parou em um estabelecimento comercial na Avenida João Paulo II, logo após a entrada de Capanema, foi realizada a abordagem.

Segundo a polícia, ’Colorido’ ficou nervoso no momento da abordagem e teria tentado impedir a busca no carro. Os agentes realizaram o uso de algemas para conter o suspeito e encontraram, no porta-luvas, um tijolo de substância semelhante ao oxi. Diante do flagrante, o suspeito informou que teria somente aquela quantidade de drogas no carro. No entanto, ao continuar as buscas, foram encontradas mais três barras de substância que aparentava ser oxi dentro do porta-malas. O entorpecente pesava cerca de 5 kg.

Conforme a polícia, o suspeito passou a oferecer dinheiro à guarnição de serviço para ser liberado. Ele disse que estaria disposto a dar R$ 30 mil para a guarnição. Os agentes registraram o crime em vídeos e autuaram o suspeito. Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia de Capanema. “Foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa. Foram apreendidos entorpecentes, dinheiro, um veículo e um celular”, comunicou.