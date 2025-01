Jovem traficante é presa em flagrante pela 5ª vez na Feira da Ceasa

Uma jovem, porém experiente traficante, foi presa em flagrante por agentes da Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (10), na área conhecida como ‘Feira da Ceasa’, em Castanhal, na região nordeste do estado paraense.

Camila G. F. V., de 24 anos, é uma velha conhecida da polícia, conhecida pela comercialização de drogas, principalmente oxi, uma droga altamente viciante, derivada da cocaína. Essa é a quinta vez que ela foi presa desde 2020, ano de sua primeira passagem na cadeia.

A ação ocorreu durante diligências investigativas na ‘Feira da Ceasa’, uma área problemática e com recorrente tráfico de entorpecentes. De acordo com a Polícia Civil, Camila foi abordada no ‘beco do Cassino’ e encontrada com 62 porções da droga.

Camila, que deveria estar cumprindo prisão domiciliar, mas rompeu a tornozeleira de monitoramento, foi conduzida à 12ª Seccional de Castanhal, onde foi autuada em flagrante.