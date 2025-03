Suspeitas de tráfico de drogas são presas com maconha e oxi em Quatipuru

Duas mulheres, que não tiveram os nomes revelados, foram presas suspeitas de tráfico de drogas ao serem flagradas com oxi e maconha, na cidade de Quatipuru, Região dos Caetés, no nordeste paraense. A ação ocorreu no domingo (02/03), durante a “Operação Efeito Dominó”, no bairro Catanhede, quando equipes da Polícia Militar realizavam rondas preventivas. Munições, dinheiro, celulares e material usado para comercialização de entorpecentes foram apreendidos.

Conforme a PM, militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) identificaram uma mulher trafegando em via pública. Ao notar a presença da equipe, ela demonstrou nervosismo e tentou se desfazer de supostos materiais ilícitos. Contudo, a equipe conseguiu realizar a abordagem e a busca pessoal, que foi efetuada por uma policial feminina. Na ação, foi encontrada com a suspeita uma peteca de substância semelhante ao óxi. Ao ser questionada, a suspeita alegou que o material ilícito seria para consumo próprio e que havia comprado de uma outra mulher que comercializava entorpecentes nas proximidades do local.

Com a informação, a equipe policial foi ao endereço da suspeita de comercializar entorpecentes. Ao chegar no local, a guarnição constatou que ocorria a venda de drogas em frente a uma residência. Uma suspeita que estava na frente do imóvel foi abordada e os policiais encontraram, dentro de um isopor, cinco tabletes grandes de substâncias semelhantes à maconha, 13 tabletes médios da mesma substância, 15 porções de materiais que aparentavam ser óxi, quatro munições calibre .38, três rolos de papel filme, uma balança de precisão, um estilete, a quantia em dinheiro de R$ 239,00 e dois aparelhos celulares.

Além disso, no local foram encontrados aproximadamente quatro quilos de massa de caranguejo. Segundo a Portaria Interministerial MPA/MMA, é proibido a captura, transporte e beneficiamento de caranguejo no período de 27/02/2025 a 04/03/2025; tal medida visa garantir a preservação da espécie durante o período de reprodução e proteger o equilíbrio ecológico.

Diante disso, as suspeitas, juntamente com os materiais ilícitos apreendidos, foram conduzidas até a delegacia de Polícia Civil, devido à configuração delituosa de tráfico de entorpecentes e crime ambiental.

Efeito Dominó

A “Operação Efeito Dominó” é uma das ações promovidas pela Polícia Militar do Pará que tem como finalidade desarticular organizações criminosas e mitigar os impactos negativos dessas atividades ilícitas na sociedade paraense.