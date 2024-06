Foragido da Justiça é preso 10 anos após caso de feminicídio no Pará

Benedito Pinheiro da Silva, de 51 anos, foi preso na área portuária de Prainha, município do Baixo Amazonas paraense, após uma década em que permaneceu foragido da Justiça. O homem é acusado de ter assassinado a esposa com uma facada nas costas, em 2014, na cidade de Porto de Moz, localizada no oeste do estado. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por feminicídio.

A prisão de Benedito, realizada na terça-feira (18), foi resultado de uma operação coordenada pela guarnição do 3° Pelotão de Prainha, que durou dois dias. A equipe recebeu informações do Serviço de Inteligência do CPR-VIII e da Delegacia de Homicídio de Altamira, alertando sobre a presença de um acusado de feminicídio no município.

Após um levantamento minucioso de informações, os agentes conseguiram localizar Benedito na área portuária. Segundo relatos dos policiais envolvidos na operação, durante a abordagem ele​ não ofereceu resistência e, diante da autoridade policial, confessou o crime do qual é acusado.

Benedito foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil e colocado à disposição do Poder Judiciário. Com informações do site O Impacto.