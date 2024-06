Ex-vereador de Curuçá, Daniel Rabelo é preso por esfaquear homem

O ex-vereador de Curuçá, Daniel Rabelo Silva, mais conhecido como Daniel do Abade, foi preso na manhã desta quarta-feira (19/6) suspeito de esfaquear um homem na rua. De dentro da carceragem da Delegacia de Curuçá, município do nordeste do Pará, Daniel gravou e divulgou vários vídeos nas redes sociais se defendendo das acusações. Visivelmente transtornado, ele acusa outra pessoa de ser “traficante” e responsável pela sua prisão. Em 2020, o ex-vereador foi preso em uma operação acusado de estupro de vulnerável.

O crime ocorreu na noite de terça-feira (18/6) em um bar na comunidade de São João do Abade. Segundo relatos, Daniel teria esfaqueado um homem, que tentou se defender e fugiu do local. Na manhã seguinte, policiais prenderam o ex-vereador. A vítima, de prenome Riquelme, foi atendida no hospital municipal e depois transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

“Eu estou tomando uma cerveja lá na Divana, no Mandro, do Zé, como sempre eu tomo, aí um vagabundo, de nome (...) me denunciou. O filha da m... foi agredir minha família, foi tomar as dores lá, e mandou me prender. Eu estou preso por causa de um traficante da Matinha. Daniel Rabelo, um trabalhador, preso a mando de um traficante”, denunciou Daniel Abade no vídeo.

Exaltado e ainda sob efeito de álcool, Daniel alegou que estava com a família na noite anterior. “Eu estou aqui colocando em rede pública aqui. Não fiz nada. Ontem, eu dormi a noite toda com a minha esposa e o meu filhinho lá e um filho da p... mandou me prender, estou aqui na delegacia preso. Filha da p...! Aí depois vira um marginal e ninguém sabe por que, é?! Que p... é essa?!”, afirmou.

Com base na consulta no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o nome de Daniel Rabelo Silva aparece relacionado em 10 processos judiciais, dentre os quais por estupro, crime de trânsito, ameaça, disputa de posse imobiliária, crime contra administração ambiental, calúnia, difamação e injúria. O caso de estupro, que teria sido praticado contra uma adolescente de 15 anos, aguarda decisão judicial da 1ª instância.

O advogado José Wliton, responsável pela defesa de Daniel do Abade, informou que o suspeito permaneceu calado durante o depoimento à autoridade policial e que amanhã passará por audiência de custódia. O defensor adiantou que solicitará a liberdade do cliente. “No momento do interrogatório perante a autoridade policial ele usou o seu direito de ficar calado, para só falar em juízo. No momento do vídeo, ele estava alcoolizado, e colocou as coisas desconexas”, respondeu. “Amanhã haverá a audiência de custódia e vamos requerer a revogação da prisão. Caso a prisão em flagrante seja transformada em preventiva, vamos analisar qual remédio jurídico será aplicado”, declarou o advogado.

Polêmica

Em 2019, quando era vereador, Daniel do Abade se envolveu em uma polêmica ao classificar como “fim do mundo” a Parada LGBTQ+ de Curuçá. "É o fim do mundo! A imoralidade deles deveria ser entre quatro paredes", afirmou. A postagem foi apagada, após denúncias de usuários.