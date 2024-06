Homem é preso após agredir a companheira com foice em Tailândia

Um homem foi preso por uma guarnição do 45° Batalhão de Polícia Militar após agredir a companheira com uma foice. O caso ocorreu em Tailândia, município do nordeste paraense, na última terça-feira (18).

A Polícia Militar foi acionada após a denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida pelo companheiro com uma foice. Uma guarnição foi deslocada para atender a ocorrência e, chegando ao endereço fornecido, se deparou com o suspeito visivelmente alterado e ameaçando também pessoas que passavam pela rua.

De acordo com os policiais, a vítima relatou que o companheiro chegou a quebrar diversos objetos da residência do casal, a​lém de ameaçá-la e agredi-la fisicamente. Todavia, não foram divulgados detalhes sobre os procedimentos adotados em relação à mulher.

Os familiares do suspeito disseram aos policiais militares que o homem faz uso de remédios controlados, mas, não teriam laudo médico para comprovar.

O agressor foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. As informações foram apuradas pelo Portal Tailândia.