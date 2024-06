Acidente envolvendo caminhão e carreta é registrado na BR-316 nesta quarta

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um caminhão foi registrado nesta quarta-feira (19), na rodovia BR-316, no quilômetro 25, perímetro do município de Benevides. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atende à ocorrência e ainda não tem confirmação a respeito de vítimas ou detalhes do ocorrido.

Os veículos de grande porte ficaram tombados no canteiro central da rodovia. O caminhão ficou caído de frente na depressão do canteiro central. A cabine do veículo, de cor amarela, parece ter se chocado com uma árvore no local.

Poucos metros adiante, foi possível ver a carreta completamente tombada dentro do declive do canteiro central da BR-316, chegando a ficar com as rodas para cima.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações.