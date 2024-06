Suspeito morre baleado e outro vai preso após assalto no Sideral

Um homem morreu e outro foi preso no início da tarde desta quarta-feira, 19, no Sideral, no bairro do Coqueiro, em Belém, após cometerem uma série de assaltos. O caso aconteceu na Rua Sideral, a principal do conjunto.

De acordo com fonte da 3ª Companhia do 24º Batalhão Polícia Militar do Pará (PMPA), responsável pela área, o caso aconteceu por volta das 13h, quando policiais, em ronda, atenderam à ocorrência de assalto na Rua Sideral.

VEJA MAIS

Os assaltantes eram dois homens, que ainda não tiveram as identidades confirmadas, em uma moto vermelha. Segundo o oficial de dia do batalhão, a dupla fazia um "arrastão" na área e haviam roubado três aparelhos de celular.

Ao serem abordados pela polícia, um deles, portando um revólver calibre ponto 38, reagiu contra os militares e iniciou a troca de tiros. O suspeito foi atingido por um disparo. O outro portava apenas um simulacro e foi preso, encaminhado para a Seccional da Cabanagem.

Os aparelhos de celular já foram devolvidos às vítimas.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota sobre o caso à Polícia Civil do Pará (PCPA), a quem cabe a investigação a partir de agora, e aguarda o retorno.