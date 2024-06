Dupla é presa após assalto e perseguição policial na Marambaia, em Belém

Dois homens foram presos no começo da tarde desta quarta-feira, 19, no bairro da Marambaia, em Belém, após assaltarem uma loja de roupas na avenida Augusto Montenegro. Segundo informações da Polícia Militar do Pará (PMPA), outras duas pessoas - mulheres - estavam envolvidas no crime, mas conseguiram fugir.

Uma fonte da Polícia Militar do 27º Batalhão, que atendeu à ocorrência, contou que quatro suspeitos chegaram em um carro, modelo Fiat Palio de cor prata, para assaltar a loja de roupas: dois homens e duas mulheres. Pelo menos um dos casais eram namorados. Eles roubaram uma quantia em dinheiro, além de celulares e outros pertences de pessoas da loja.

A polícia foi acionada via Centro Integrado de Operações (Ciop) e foi ao local do crime, porém, os assaltantes já haviam saído, sendo que as duas mulheres envolvidas no assalto conseguiram fugir em uma moto. A fonte policial especifica que elas estavam armadas. Já os dois homens empreenderam fuga e foram perseguidos por guarnições da PM.]

Suspeitos de envolvimento no assalto à loja na Marambaia. (Divulgação PMPA)

Eles enveredaram pelo canal Água Cristal, chegando até a avenia Tavares Bastos, próximo a um supermercado, quando foram parados pelo cerco policial e rendidos. Neste momento, estava dentro do carro apenas Luiz Jorge Belo Lima. O outro suspeito, identificado como Wesley Castro Aquino, havia desembarcado do veículo em algum momento durante a fuga. Luiz Jorge informou à polícia onde localizar Wesley Castro e, assim, os dois homens foram apresentados na delegacia da Marambaia, onde devem passar pelos procedimentos legais. As mulheres envolvidas no crime não foram localizadas e não têm as identidades divulgadas.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do Pará (PCPA) informou que dois suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar à Seccional da Marambaia, onde foram presos em flagrante pelo crime de roubo. Buscas são realizadas para localizar os demais envolvidos no crime.